الجناح الايطالي في إكسبودبي2020 يستضيف فعالية مستقبل الطيران

(أنسامد) - يناير 26 - روما - استضاف جناح إيطاليا في إكسبو دبي 2020 اليوم فعالية "مجتمع الطيران" التي نظمتها شركة ليوناردو الإيطالية العالمية الرائدة في مجال الفضاء والطيران.



شارك في الفعالية - التي حضرتها الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم ملازم أول طيران في شرطة دبي - لوسيو فاليريو سيوفي المدير العام لشركة ليوناردو والدكتورة نيكوليتا إياكوباشي مستشار التكنولوجيا والأخلاقيات العالمية والجنرال لويجي كاسالي رئيس أركان قيادة التعليم والتدريب الجوي الإيطالي وروبرتو جارافاليا نائب الرئيس الأول لاستراتيجية الطائرات العمودية والابتكار في ليوناردو.



و استعرضت الشيخة موزة آل مكتوم تجربتها في مجال الطيران وقالت :" كنت في الثانية عشرة من عمري فقط عندما تذوقت حرية الطيران، والشعور المبهج بالتحليق في السماء.. كانت فرصة لقاء و حب منذ الرحلة الأولى..



أتمنى بصدق أن تكون رحلتي مصدر إلهام و تشجيع لجميع الفتيات اللاتي ما زلن يبحثن عن الطريق و أؤكد لهن أن هناك مساحة لخدمة بلدنا لقد حان الوقت لرواية قصص النساء اللواتي مهدن الطريق حتى يكبر الجيل القادم ويعرف أسماءهن وقصصهن، ويحلم بتحقيق إنجازات مماثلة ويستلهم تراثهن".



من جهته قال سيوفي إن رؤية الامارات من خلال معرض إكسبو 2020 دبي بدت جلية في مجال عالم الطيران.



بدوره أوضح الجنرال لويجي كاسالي من القوات الجوية الإيطالية أن التحديات التي يجب مواجهتها خلال العقود القادمة هي القدرة على تكييف عمليات الاختيار والتدريب لمواكبة تعزيز المنظومة التكنولوجية والقدرة على التكيف بشكل سريع مع التقنيات الجديدة والتنمية الاجتماعية للأجيال الشابة وتلبية احتياجاتهم التدريبية في المستقبل. (أنسامد).



