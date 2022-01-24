إكسبو.. خبراء يناقشون دور الممر البحري الشمالي

(أنسامد) - يناير 24 - روما - ناقش خبراء مشاركون خلال جلسة نقاش حول موضوع ضمان استدامة سلسلة التوريد لتطوير التجارة العالمية نظمتها شركة "روساتوم" في إطار أسبوع الطاقة النووية في معرض "إكسبو 2020 دبي".



شارك في الجلسة كل من كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام مدير التطوير والأعمال الدولية في "روساتوم" وراج جيت سينغ واليا نائب المدير المالي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" وبابلو رويز ديل ريال الشريك الإداري لمجموعة Advanced Logistics Group والرئيس والمدير ولتنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات بول هولثوس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "فيسكو" للنقل أندريه سيفيريلوف، والمدير التنفيذي لمركز الدراسات البحرية في جامعة موسكو الحكومية نيقولاي شابالين.



أدارت الجلسة إيثني ترينور المستشارة الخاصة لشبكة "سي إن بي سي" والمنسقة الرسمية لمؤتمرات منظمة أوبك ونشراتها عبر الإنترنت.



وناقش المشاركون في الجلسة أكثر المسائل إلحاحا والمتعلقة بالوضع الحالي لسلاسل التوريد العالمية، أخذين في الاعتبار الظروف الصعبة والمضطربة التي يشهدها العالم الآن بسبب جائحة كورونا.



وتعد "موانئ دبي العالمية" المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية وخدمات سلسلة التوريد المتكاملة الهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم وتقدم "موانئ دبي العالمية" هذه الخدمات عبر شبكتها الدولية المترابطة التي تضم 129 وحدة تجارية في 55 بلدا في ست قارات، ما يعكس حضورها البارز في كل من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء.



وتدير الشركة شبكة من الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الصناعية والمراكز الاقتصادية واللوجستية حول العالم تفوق طاقتها الاستيعابية الإجمالية السنوية 90 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما.



(أنسامد).



