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الجناحان السعودي والأرميني يقدمان عرضا فنيا في إكسبو دبي
    (أنسامد) - يناير 21 - روما - قدم جناحا المملكة العربية السعودية وأرمينيا في إكسبو 2020 دبي عرضا فنيا ثقافيا مشتركا أقيم في باحة جناح المملكة وعكس الثقافة الغنية للبلدين.

    استهل العرض الفرقة السعودية الفلكلورية التي قدمت أداء تراثيا أظهر العمق الحضاري والثقافي للمملكة، لتنضم إليها الفرقة الأرمنية بقيادة عازف الغيتار ميران غورونيان، ما أعطى العرض رؤية جديدة من خلال التداخل في الغناء بلغتين مختلفتين، فيما رافق العرض الفني عبارات الترحيب بجمهورية أرمينيا على الشاشة العملاقة للجناح.

    ويأتي هذا التعاون بين جناحي المملكة وأرمينيا في إطار البرنامج الثقافي الغني بالفعاليات الذي يحتفي بالإرث الغني للسعودية و يحرص الجناح من خلاله على تقديم عروض فنية مشتركة وتجارب ثقافية مع الدول المختلفة المشاركة بالحدث.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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