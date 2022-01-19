منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق في 24 يناير

(أنسامد) - يناير 19 - روما - تقام خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري الدورة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت شعار /نحو المستقبل/ وتنظمهُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية ومعهد إدارة المشاريع .ويستضيف المنتدى متحدثين محليين وعالميين بارزين.



وقالت موزة المري مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع إن المنتدى سيستضيف متحدثين محليين وعالميين يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأمر الذي سيُثري جلسات المنتدى بتجارب وخبرات جعلت من أصحابها بارزين في مجالات أعمالهم وفي إدارة مشاريعهم في القطاعين العام والخاص محلّياً وعالمياً .



وتضم الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع /6/ دورات متقدمة وأكثر من /30/ جلسة تشمل /3/ كلمات رئيسة و/4/ جلسات متزامنة و/5/ جلسات حوارية وسيشارك بالمنتدى أكثر من /40/ متحدثا يناقشون عدداً من المحاور المتنوِّعة منها: /إدارة المشاريع في اقتصاد المعرفة/ /إدارة فوائد المشاريع/ /علم البيانات في إدارة المشاريع/ /الذكاء الاصطناعي/ /مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية/ و/التحوّل الديناميكي الذي يركّز على الانسان (أنسامد).



