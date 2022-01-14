الامارات والبرازيل تبحثان العلاقات الاستراتيجية

(أنسامد) - يناير 14 - روما - بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي خلال اتصال هاتفي مع كارلوس ألبيرتو فرانسا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرازيل وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.



كما بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياتها ودعم جهود التعافي على مختلف المستويات.



وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والبرازيل والحرص على تعزيزها وتنمية مختلف جوانب التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعودها بالخير على شعبيهما.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



