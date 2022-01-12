العربية للطيران أكثر شركات الطيران دقة في المواعيد لعام 2021

(أنسامد) - يناير 12 - روما - حصلت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على لقب أكثر شركة طيران دقة في المواعيد في مطار موسكو دوموديدوفو وذلك ضمن فئة "شركات الطيران الأجنبية مع أكثر من سبع رحلات أسبوعياً".



وأعلن مطار موسكو دوموديدوفو وهو الأكبر في روسيا عن أسماء الفائزين من شركات الطيران بلقب الأكثر دقة في المواعيد بهدف تحسين جودة خدمة المسافرين.



وقام المطار بتقييم أداء عدد من شركات الطيران الشريكة حول العالم بناءً على دقة مواعيد رحلاتها والتي تم احتسابها وفق وتيرة تسيير الرحلات منه وعدد الرحلات التي التزمت بمواعيدها دون أي تأخير ضمن الفترة المحددة للتقييم وتصدرت "العربية للطيران" جميع شركات الطيران ضمن فئة "شركات الطيران الأجنبية مع أكثر من سبع رحلات أسبوعياً".



وينظم مطار موسكو دوموديدوفو منافسة سنوية لتقييم دقة مواعيد شركات الطيران الشريكة ويحظى الفائزون بألقاب تكرم تميزهم ضمن أربع فئات يتم اعتمادها وفقاً لوتيرة تسيير الرحلات وتبعية الناقل الجوي روسياً كان أو أجنبياً وتشمل الفئات "شركات الطيران التابعة لروسيا الإتحادية مع أكثر من 10 رحلات يومياً و" شركات الطيران التابعة لروسيا الإتحادية مع 10 رحلات أو أقل يومياً "وشركات الطيران الأجنبية مع أكثر من سبع رحلات أسبوعياً و"شركات الطيران الأجنبية مع سبع رحلات أو أقل أسبوعياً. (أنسامد).



