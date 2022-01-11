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تمرين "درع الإمارات المشترك - 50 " يواصل فعالياته"
    (أنسامد) - يناير 11 - روما - تواصلت فعاليات تمرين " درع الإمارات المشترك - 50 " في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

    شهد " تمرين درع الإمارات المشترك- 50 " اليوم تنفيذ عمليات واسعة للقوات المنقولة جوا لوحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة على موجات متتالية ومتزامنة على عدة أهداف منتخبة .

    و تزامن مع عمليات القوات المنقولة جوا تنفيذ عمليات حماية بواسطة مقاتلات القوات الجوية و مروحيات الطيران المشترك..، كما تم تنفيذ عمليات اسناد لوجستي بحري وجوي لدعم عمليات القوات المنقولة جوا .

    (أنسامد).

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