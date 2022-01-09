الامارات والنرويج تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

(أنسامد) - يناير 9 - روما - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم /الأحد/ هاتفيا، مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.



كما بحث الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة ببرنامج عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تترأسه مملكة النرويج خلال الشهر الجاري فيما تشغل دولة الإمارات عضوية المجلس للفترة 2022 - 2023.



واستعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها على مختلف المستويات.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة النرويج والحرص على تطوير آليات التعاون والتنسيق في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



