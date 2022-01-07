دائرة السياحة بدبي تبحث التعاون مع وزارة السياحة الماليزية

(أنسامد) - يناير 7 - روما - بحث عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري - خلال لقائه اليوم داتو سري حاجي عبد الكريم رحمن حمزة وزير الدولة للسياحة والفنون والثقافة والشباب والرياضة بولاية ساراواك الماليزية والوفد المرافق له- سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة وفرص تطويرها.



وتم خلال اللقاء - الذي جرى في مبنى دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي - بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات المتعلقة بالمجال السياحي حيث يعتبر السوق الماليزي من الأسواق الواعدة لدبي.



وأكد الطرفان الحرص على تنفيذ المبادرات التي من شأنها المساهمة بالنهوض بهذا القطاع بما يسهم بتعافي قطاع السفر العالمي.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



