"موانئ أبوظبي" تستقطب 95 مصنعا في مجال الصناعات البلاستيكية

(أنسامد) - يناير 5 - روما - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم أن عدد الشركات العاملة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها بلغ 95 شركة تشغل مساحة تبلغ 3,454,457 مترا مربعا.



ويمتد قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي على مساحة 550 كيلومترا مربعا من المناطق الصناعية والتجارية ويضم أكثر من 1,500 شركة محلية وإقليمية ودولية، ويبلغ مجموع الاستثمارات التي يستقطبها وفقاً لمسح أجراه مركز الإحصاء - أبوظبي أكثر من 140 مليار درهم إماراتي.



ويشهد القطاع اهتماماً متزايداً من شركات رائدة تتطلع إلى الاستثمار في مجمع اللدائن البلاستيكية التابع له، خصوصاً أن كيزاد و"زونزكورب" تشكلان حالياً مركزاً إقليمياً للعديد من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع اللدائن البلاستيكية.



وتشير التوقعات وفقاً للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق الرائدة "فورتشن بيزنس إنسايتس" الى أن قيمة السوق العالمي لقطاع اللدائن البلاستيكية ستنمو من 439.28 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 616.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5%، وذلك بفضل دخول منتجاته ضمن الاحتياجات الرئيسية للعديد من القطاعات الأخرى مثل الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية والزراعة وغيرها.



ويتخذ مجمع اللدائن البلاستيكية التابع لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة موقعاً استراتيجياً في إمارة أبوظبي ويوفر خدمات لوجستية متطورة، ما يمكّن المؤسسات العاملة ضمنه من دخول أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على إنتاج ما يصل إلى 400,000 طن من المنتجات البلاستيكية سنوياً، ويقدم قيمة كبيرة إلى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية للحصول على منصات لوجستية وصناعية متكاملة تدعم خطط التوسع في أعمالها.



كما يلبي مجمع اللدائن البلاستيكية احتياجات مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب هذه المواد، مثل عمليات التعبئة، والتغليف، والبناء، والمنتجات شبه النهائية؛ والمنتجات المخصصة للمستهلكين مثل السلع المنزلية، والمعدات الزراعية، ومواد التنظيف، والمنتجات المرّكبة وحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد. (أنسامد).



