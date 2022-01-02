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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مسيرة
    (أنسامد) - يناير 2 - روما - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث طائرات مسيّرة اعترضتها قوات التحالف.

    واعتبرت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الاستهداف يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

    وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

    وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

    المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).

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