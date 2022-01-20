إيطاليا: انتاج البناء يسجل أعلى معدل له منذ مايو 2012

(أنسامد) - يناير 20 - روما - ارتفع معدل انتاج البناء في شهر
نوفمبر بنسبة 1% مقارنة بشهر أكتوبر، بينما سجل النمو ارتفاعا في
الفترة بين سبتمبر ونوفمبر، بنسبة 3.4%، مقارنة بالربع السابق له،
ليسجل أعلى معدل موسميا له هو الأعلى منذ مايو 2012.
وعلى أساس الاتجاه، ينمو كل من المؤشر الخام والمؤشر المصحح
لتأثيرات التقويم، بنسبة 13.2% (كان هناك 21 يوم عمل تقويمي كما في
نوفمبر 2020)، وفق المعهد الوطني للإحصاء (إيستات).
ومن المتوسط للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، أظهر المؤشر
الخام، بزيادة قدرها 24.2%، والمؤشر المصحح لتأثيرات التقويم بنسبة
24.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجل مؤشر الانتاج الإنشائي نموا موسميا للمرة الرابعة على
التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2012، في ظل النمو بوتيرة
سريعة. (أنسامد).