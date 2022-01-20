Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - ابتكارات
إيطاليا: انتاج البناء يسجل أعلى معدل له منذ مايو 2012
    (أنسامد) - يناير 20 - روما - ارتفع معدل انتاج البناء في شهر نوفمبر بنسبة 1% مقارنة بشهر أكتوبر، بينما سجل النمو ارتفاعا في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر، بنسبة 3.4%، مقارنة بالربع السابق له، ليسجل أعلى معدل موسميا له هو الأعلى منذ مايو 2012.

    وعلى أساس الاتجاه، ينمو كل من المؤشر الخام والمؤشر المصحح لتأثيرات التقويم، بنسبة 13.2% (كان هناك 21 يوم عمل تقويمي كما في نوفمبر 2020)، وفق المعهد الوطني للإحصاء (إيستات).

    ومن المتوسط للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، أظهر المؤشر الخام، بزيادة قدرها 24.2%، والمؤشر المصحح لتأثيرات التقويم بنسبة 24.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

    وسجل مؤشر الانتاج الإنشائي نموا موسميا للمرة الرابعة على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2012، في ظل النمو بوتيرة سريعة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا..الاحتفال بيوم البيتزا العالمي 17 يناير

    ألبوم الصور