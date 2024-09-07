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استقالة وزير الثقافة الإيطالي بسبب علاقة غرامية

07 سبتمبر 2024, 10:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أعلن وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو يوم الجمعة، استقالته من منصبه بعد تورطه في فضيحة مع مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أقام معها علاقة غرامية.

وقال في رسالة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن استقالته "لا رجعة فيها". تعرض سانجوليانو لضغوط شديدة من المعارضة لتقديم استقالته بعد تقارير أفادت بأن المؤثرة وسيدة الأعمال ماريا روزاريا بوكيا ربما كانت لديها إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني بشأن اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة السبع.

اعترف سانجوليانو، البالغ من العمر 62 عاماً بعلاقته مع بوكيا في مقابلة مع التليفزيون الإيطالي «راي» يوم الأربعاء، لكنه نفى أنها كانت لديها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية أو أنه دفع لها من أموال الدولة.

وقال إنه كان من المقرر أن يتم تعيين بوكيا كمستشارة رسمية للفاعليات الكبرى لكنه "ألغى تعيينها" بسبب العلاقة بينهما. وقد أنكرت ماريا روزاريا بوكيا (41 عاما) رواية الوزير للأحداث.

وأكد سانجوليانو أنه استقال لأن شرفه كان على المحك وأنه أراد أن يكون قادرا على إظهار "شفافيته المطلقة وأمانته دون توريط الحكومة". (أنسامد).

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