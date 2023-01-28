شركة اليخوت الإيطالية الفاخرة: ارتفاع الإيرادات العام الماضي

(أنسامد) - يناير 28 - روما - كشفت مجموعة البحر الإيطالية (The Italian Sea group)، وهي شركة تعمل في قطاع اليخوت الفاخرة، عن النتائج الأولية لعام 2022 بإجمالي إيرادات بلغت 295 مليون يورو، بزيادة قدرها 59% مقارنة بـ 186 مليون يورو في عام 2021.



وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين 47 مليون يورو، لتسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بـ 28 مليون يورو في 31 ديسمبر 2021.



وتتوقع أهداف النمو للمجموعة إيرادات تتراوح بين 350 و365 مليون يورو مع هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين بين 16% و16.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن تتراوح العائدات بين 400 و420 مليون مع هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين بين 17% و17.5% في عام 2024.



وقال : جيوفاني كوستانينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الإيطالية : كان عام 2022 حافلا بالفرص الكبيرة والنتائج المتميزة، والتي تؤكد مرة أخرى على التوقعات الإيجابية للسوق التي صدرت في بداية العام ، حيث تم تسجيل إيرادات 295 مليون يورو. (أنسامد).



