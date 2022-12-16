إيطاليا: معرض القوارب في جنوة يستمر لمدة عشر سنوات أخرى

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - توصل مسؤولون عن منطقة ليغوريا، وبلدية جنوة وميناء غرب ليغوريا لاتفاق مع اتحاد الشركات والصناعات البحرية " Confindustria Nautica، يسمح باستمرار استضافة جنوة لمعرض القوارب لمدة عشر سنوات أخرى.



ووفقا للاتفاق، فإن معرض القوارب الدولي، سيبقى في جنوة مع انتهاء مشروع الواجهة البحرية الشرقية، حيث سيستخدم مناطق وامتدادات من المياه، مع التزام جميع المعنيين بتعزيز وزيادة تطوير الميناء، وتعزيز قيمة الحدث، والحفاظ عليه ضمن المبادرات التنافسية وتعزيزها كنقطة مرجعية لقطاع القوارب.



وجرى توقيع الاتفاق في روما بين رئيس اتحاد الشركات والصناعات البحرية، سفريو تشيكي، ورئيس منطقة ليغوريا، جيوفاني توتي، ورئيس بلدية جنوة، ماركو بوتشي، ورئيس ميناء غرب ليغوريا البحرية، باولو إيميليو سينيوريني، ورئيس شركة بورتو أنتيكو سبا، مارورو فيراندو، وكذلك رئيس غرفة التجرة في جنوة، لويجي أتانازيو.



وأشاد رئيس منطقة ليغوريا، جيوفاني توتي بهذا الاتفاق الذي يعد شهادة على مكانة المنطقة، موضحا أنه يكشف عن طريقة تطبيق "نموذج ليغوريا" في مختلف المجالات وبفضل التعاون الحقيقي والإيجابي مع مختلف الجهات، للوصول إلى نتائج غير عادية تحقق النمو والتطور للمنطقة.



ولفت توتي إلى أن الاتفاق سيضمن التنمية المستقبلية لمعرض القوارب الدولي الذي سيستمر في جنوة وليغوريا.



وتابع المسؤول، "ينبغي ألا ننسى أنه بفضل هذا التأزر، كان معرض قوارب جنوة، هو الحدث الوحيد الذي يعقد أثناء الوباء، وأصبح عاما بعد آخر، نقطة مرجعية بلا منازع للقطاع في جميع أنحاء العالم".



وأوضح توتي أن استكمال الوجهة البحرية في ليفانتي، سيغير وجه المدينة وسيسمح للمعرض بإحداث قفزة مهمة من حيث الجودة، مما يجعل المنطقة بأكملها أكثر جاذبية للعارضين والزوار. (أنسامد).



