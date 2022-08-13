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رفاهيّة - يخوت
مجموعة البحر الإيطالية : ارتفاع الإيرادات في النصف الأول
    (أنسامد) - أغسطس 13 - روما - بلغ إجمالي إيرادات مجموعة البحر الإيطالية (Italian Sea Group)، 133 مليون يورو، في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 64% مقارنة بـ 80.9 مليون يورو في النصف الأول من عام 2021.

    وتضاعفت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين، لتصل إلى 20 مليون يورو، بزيادة قدرها 93.7% مقارنة بـ 10.3 مليون في 30 يونيو 2021.

    وتؤكد المجموعة، المشغل العالمي في قطاع اليخوت الفاخر، توجهات عام 2022، والتي تتوقع إيرادات تتراوح بين 280 و295 مليون يورو بحلول نهاية العام، وهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين بنسبة 15.5%. (أنسامد).

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