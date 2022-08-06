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رفاهيّة - يخوت
إيطاليا : ارتفاع إيرادات فيريتي في النصف الأول من العام
    (أنسامد) - أغسطس 6 - روما - حققت مجموعة فيريتي الإيطالية لصناعة لليخوت نتائج إيجابية خلال العام الجاري، حيث أنهت النصف الأول من 2022 بتسجيل صافي إيرادات بلغ 534.9 مليون يورو، بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

    وبلغت الأرباع الصافية للمجموعة 29.9 مليون يورو، لتسجل نموا أيضا مقارنة مع 23.4 مليون يورو في النصف الأول من 2021، مع هامش ربح 5.9% بزيادة 40 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي (5.5%).

    وجاءت طلبيات الشراء في النصف الأول من العام لتؤكد هذه البيانات، حيث بلغت طلبيات الشراء 641.9 مليون يورو، بزيادة 30% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

    وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين 69.0 مليون يورو، بزيادة 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مع هامش ربح 13.5% في النصف الأول من عام 2022، بزيادة 110 نقاط أساس مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 (12.4%).

    وقال ألبرتو جالاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي : نحن في لحظة غير عادية للسوق، مضيفا : نحن نستثمر لمواصلة الابتكار وتقديم نماذج جديدة باستمرار، يتم الاهتمام بها أكثر فأكثر في كل جانب، من التصميم إلى الحلول التكنولوجية، ونتطلع باستمرار إلى تقليل بصمتنا البيئية. (أنسامد).

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