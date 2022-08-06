إيطاليا : ارتفاع إيرادات فيريتي في النصف الأول من العام

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - حققت مجموعة فيريتي الإيطالية
لصناعة لليخوت نتائج إيجابية خلال العام الجاري، حيث أنهت النصف
الأول من 2022 بتسجيل صافي إيرادات بلغ 534.9 مليون يورو، بنمو 17%
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وبلغت الأرباع الصافية للمجموعة 29.9 مليون يورو، لتسجل نموا أيضا
مقارنة مع 23.4 مليون يورو في النصف الأول من 2021، مع هامش ربح
5.9% بزيادة 40 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي (5.5%).
وجاءت طلبيات الشراء في النصف الأول من العام لتؤكد هذه البيانات،
حيث بلغت طلبيات الشراء 641.9 مليون يورو، بزيادة 30% مقارنة
بالنصف الأول من عام 2021.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين 69.0
مليون يورو، بزيادة 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مع
هامش ربح 13.5% في النصف الأول من عام 2022، بزيادة 110 نقاط أساس
مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 (12.4%).
وقال ألبرتو جالاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي : نحن في لحظة
غير عادية للسوق، مضيفا : نحن نستثمر لمواصلة الابتكار وتقديم
نماذج جديدة باستمرار، يتم الاهتمام بها أكثر فأكثر في كل جانب، من
التصميم إلى الحلول التكنولوجية، ونتطلع باستمرار إلى تقليل بصمتنا
البيئية. (أنسامد).