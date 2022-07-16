إيطاليا : معرض جنوة الدولي للقوارب يساهم في نمو قطاع اليخوت

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - ساهم معرض جنوة الدولي للقوارب في إيطاليا في نمو صادرات قطاع اليخوت بأكمله، بزيادة قدرها 20% خلال العقد الماضي، وذلك حسبما صرح نائب رئيس اتحاد الشركات البحرية الإيطالية (Confindustria Nautica)، أندريا رازيتو في منتدى "أمبروسيتي"، في جنوى.



يمثل الاقتصاد الأزرق فرصة كبيرة للنمو ونموذجًا للتنمية. كما يلعب القطاع البحري والمراكب السياحية والسياحة الساحلية دورا مهما في اقتصاد البحر.



وأضاف أندريا رازيتو أن إقليم ليغوريا، على وجه الخصوص، من بين أهم المناطق الإيطالية لقطاع القوارب، سواء على المستوى الصناعي أو على مستوى السياحة البحرية.



وتابع : فيما يتعلق بتأثير معرض القوارب على الإقليم، بالإشارة إلى الزوار فقط، فإن هذا الحدث يخلق قيمة اقتصادية في منطقة جنوى تقدر بحوالي 12.5 مليون يورو والتي من المتوقع أن تصل إلى 60 مليون يورو.



وفيما يتعلق بقطاع بناء السفن، يأتي إقليم ليغوريا في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإنتاج (216.1 مليون يورو) بعد توسكانا.



(أنسامد).



