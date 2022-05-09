إيطاليا: نمو إيرادات فينكانتييري البحرية بـ 17.8% في ربع عام

(أنسامد) - مايو 9 - روما - بإجمالي 1.681 مليار يورونمت إيرادات مجموعة فينكانتييري البحرية الإيطالية بـ 1.681 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2022، بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.



كما توقعت الشركة نموا خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع تزايد الطلبات الجارية على أعمالها.



ونمت الأرباح قبل الفائدة والضرائب واستهلاك الدين (إبيتدا)، بنسبة 17.2% خلال الربع الأول حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، بينما سجل إبيتدا الهامشي نموا بنسبة 7%، وهي نفس النسبة المسجلة العام الماضي، رغم الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية.



وبلغ صافي الدين المالي للمجموعة 940 مليون يورو، مقابل 859 مليون تم تسجيلها في نهاية عام 2021، وهو ما يتوافق مع أحجام الانتاج المتزايد للشركة خلال الربع الأول من العام. (أنسامد).



