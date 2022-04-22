إيطاليا: 31.4 مليار يورو لتطوير النقل البحري

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - ينتظر قطاع النقل البحري والشحن في إيطاليا استثمارا كبيرا، مع تخصيص 31.4 مليار يورو، من خطة الإنعاش والصمود، من أجل تطوير القطاع والمساعدة في تحويله بيئيا، عبر خفض الانبعاثات الصادرة منه.



وكشف تقرير لمركز "إس أر أم" التابع لمجموعة "أنتيسا سان باولو"، أن خطة الإنعاش والصمود لإيطاليا تتضمن تخصيص 31.4 مليار يورو لقطاع الشحن البحري بهدف مساعدته في التحول البيئي وتقليل الانبعاثات وإعادة التدوير والرقمنة.



كما يهدف التمويل إلى تحديث الموانئ وتطوير البنى التحتية متعددة الوسائط.



ويشهد قطاع الشحن الإيطالي، تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة مع تقليل استخدام الديزل كوقود، والاستثمار في أنواع الوقود النظيف، مثل الغاز الطبيعي المسال والميثان الحيوي والأمونيا والميثانول.



وبين المركز أنه في فترة الثلاث سنوات بين 2022 و2024، ستصل طلبات سفن الحاويات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال أو الميثانول إلى 17% من الإجمالي، بقدرة استيعابية تبلغ 28% من إجمالي السفن الجديدة.



إلى جانب ذلك، تجرى محاولات لإدخال الهيدروجين الأخضر كوقود جديد لسفن الشحن، إذ أطلقت شركة فينكانتييري، السفينة الأولى التي تعمل بالهيدروجين في فبراير الماضي، مما يجعل السفينة تحصل على الكهرباء دون عملية احتراق حراري، كما يزداد التوجه لاستخدام وسائل نقل متعددة الوسائط، مثل مزيج من الشحن البحري والنقل عبر السكك الحديدية المتصلة بالموانئ.



وبالفعل، زاد عدد الشركات التي تختار مزيج شحن بحري وسكك حديدية لنقل البضائع من 17% إلى 23%. (أنسامد).



