فيريتي الإيطالية لليخوت تطرح اكتتابا في بورصة هونج كونج

(أنسامد) - مارس 25 - روما - بعد توقف في عام 2019، تستعد شركة صناعة اليخوت الفاخرة الإيطالية، "فيريتي" لطرح اكتتاب في بورصة هونج كونج، بهدف جمع مبلغ يتراوح بين 210 و276 مليون يورو.



وقالت مصادر إن شركة اليخوت الفاخرة تحاول التسجيل مجددا في بورصة هونج كونج بعد أن تخلت عن الفكرة في عام 2019، موضحة أن الشركة سوف تطرح 25% من رأس مالها، بإجمالي أسهم يبلغ 83,58 مليون سهم، في البورصة في هذه البلد الأسيوي.



ومن المقرر أن يبلغ سعر السهم المطروح بين 2.5 إلى 3.3 يورو، وذلك من أجل جمع مبلغ إجمالي يتراوح بين 210 و276 مليون يورو.



ومن المتوقع أن يتراوح رأس مال الشركة بعد الصفقة بين 840 مليون يورو و1.1 مليار يورو.



وتستحوذ مجموعة ويجي باور الصينية Weichai، على 86% من أسهم الشركة الإيطالية، بينما يمتلك بيترو فيراري، نجل إنزو فيراري 11% من أسهمها. (أنسامد).



