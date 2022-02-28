إكسبو دبي: أكثر من مليار يورو إستثمارات لميناء ترييستي

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - يستفيد ميناء ترييتسي، شمال شرقي إيطاليا، بأكثر من مليار يورو، كاستثمارات مستقبلية.



وأوضح رئيس هيئة الموانئ الشرقية للبحر الأدرياتيكي، زينو داجوستينو، خلال فاعلية في الجناح الإيطالي، علي هامش إكسبو 2020 دبي، بمناسبة اليوم الإقليمي لفريولي فينسيا جوليا، "نقدر أن الاستثمارات المستقبلية الإجمالية ستبلغ حوالي مليار يورو".



وأضاف المسؤول، "سنستقبل حوالي 400 مليون يورو من الحكومة، ضمن خطة التعافي، لذا أعتقد أنه سيتم تخطي المليار يورو".



وأوضح داجوستينو أن ميناء ترييستي هو أهم ميناء تجاري إيطالي، والسابع في أوروبا، داعيا المستثمرين بالمجيء إلى الميناء وباقي الموانئ في فريولي فينيسيا جوليا، التي تمتلك أفضل بنية تحتية، على حسب قوله.



وأكد داجوستينو أن هناك خطة جديدة تم إقرارها من الحكومة لتسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين. (أنسامد).



