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ارتفاع صافي أرباح فيراري بنسبة 13٪ إلى 939 مليون يورو
    (أنسامد) - فبراير 3 - روما - قالت شركة فيراري لصناعة السيارات الرياضية، إن صافي أرباحها لعام 2022 زاد بنسبة 13٪ ليسجل 939 مليون يورو.

    وأوضحت شركة فيراري، أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 19.3٪ مقارنة بعام 2021 بنحو خمسة مليارات يورو. بلغ إجمالي المبيعات 13221 سيارة بزيادة 18.5٪ عن عام 2021. (أنسامد).

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