الإيطالي بيترو بيكاري رئيسا للأزياء لشركة لوي فويتون

(أنسامد) - يناير 22 - روما - تم تعيين بيترو بيكاري الإيطالي رئيسا جديدا لقسم الأزياء والإكسسوارات لمجموعة الأزياء العالمية LMVH Louis Vuitton لوي فويتون.



بيكاري، المولود في مدينة بارما في شمال إيطاليا، يبلغ من العمر 55 عامًا. وكان في السابق رئيسا لشركة كريستيان ديور كوتور منذ عام 2018. وقد سبق له أن ترأس فندي.



وقالت المجموعة في بيان، إنه أصبح الآن رئيسا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجزء الأكبر من الشركة الرائدة عالميا في ماركات الأزياء التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، ليحل محل مايكل بيرك الذي سينتقل إلى "مسؤوليات أخرى".



سيقدم بيكاري تقاريره مباشرة إلى رئيس مجموعة LMVH Louis Vuitton لوي فويتون، برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم.



الجدير بالذكر، أن شركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton المعروفة باسم LVMH ، هي شركة فرنسية قابضة متعددة الجنسيات وتكتل متخصص في السلع الفاخرة، ومقرها في باريس.



في عام 2021، وبقيمة 329 مليار دولار، أصبحت LVMH الشركة الأكثر قيمة في أوروبا. (أنسامد).



