معرض سردينيان البحري في بورتو روتوندو من 21 إلى 25 أبريل

(أنسامد) - يناير 19 - روما - يقام معرض سردينيان البحري في بورتو روتوندو في الفترة من 21 إلى 25 أبريل.



فبعد نجاح النسخة الأولى في ميناء أولبيا السياحي، الذي سجل آلاف الزوار، انتقلت "فييرا نوتيكا دي ساردينا" إلى بورتو روتوندو.



وينظم المعرض اتحاد صناعي إقليمي شمال شرق وبلدية أولبيا، بالتعاون مع إدارة السياحة الإقليمية ورعاية غرفة البحرية.



وخلال الحدث، سيتم عرض كل من بناء السفن حيث يوجد في سردينيا أكثر من 1600 شركة والموانئ السياحية بها 211 شركة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة.



ويتناول المعرض في ندواته وحلقاته النقاشية إدارة الموانئ السياحية، وبناء اليخوت، والفندق البحري، والبحث من أجل الاستدامة البيئية للقطاع بالإضافة إلى الدورات الترفيهية والرياضية.



وقال المستشار الإقليمي للسياحة، جياني شيسا، "ستكون لحظة مهمة للترويج البحري في سردينيا، وهو قطاع استراتيجي قررت المنطقة الاستثمار فيه خاصة وأنه في حالة توسع مستمر وأصبح جزء لا يتجزأ من سياحة سلسلة التوريد، مع تداعيات مهمة أيضًا من حيث التوظيف".



(أنسامد).



