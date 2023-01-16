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موكب لسيارات لامبورجيني بين الدنمارك إلى السويد
    (أنسامد) - يناير 16 - روما - انطلقت 12 سيارة لامبورجيني في موكب لرحلة من الدنمارك إلى السويد، عكست متعة السفر والقيادة وبانوراما الطريق الذي يمتد من كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، إلى مدينة مالمو السويدية، مع العودة إلى كوبنهاجن مرة أخرى، بعد عبور جسر أوريسند، على متن إحدى سيارات لامبورغيني.

    وضم الموكب 12 سيارة لامبورجيني، من فئات هوراكان إس تي أو، وهوراكان تكنيكا، ولامبورجيني اوروس ولامبورجيني اوروس بيرفورمانتي.

    كانت الرحلة بمثابة فرصة لتقديم سيارة هوراكان ستيراتو، والجمع بين فن الطهي للشيف ماتيا ريساليتي ولامبورجيني في برج The Plant.

    وكانت دروس الطبخ فرصة لاستكشاف كيف يمكن لجودة المواد الخام ومعرفة خصائصها ودراستها والاهتمام بها أن تقدم توازنا إبداعيًا.

    وخلال الرحلة، جذبت سيارات لامبورجيني الانتباه بخطوطها وألوانها الزاهية. علاوة على ذلك، تغلبت طرازات الدفع الثنائي والدفع الرباعي على الأسطح الجليدية والثلج بسهولة. (أنسامد).

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