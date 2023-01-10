ختام معرض الترينالي الدولي بـ 330.000 زائر

(أنسامد) - يناير 10 - روما - اغلق المعرض الدولي الثالث والعشرين لترينالي ميلانو ، بعنوان "مجهولون مجهولون" ابوابه بعد تسجيل أكثر من 330 ألف زائر .



وقد سجل الحدث ، الذي افتتح للجمهور في 15 يوليو 2022 ، ما مجموعه 330659 زائرًا ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسخة 2019 ، التي استقطبت 281421 زائرًا.



و يقول ستيفانو بويري ، رئيس ترينالي ميلانو - كان المعرض مدرسة استثنائية تحت عنوان "المجهول".



واضاف " انه مدرسة لا تغلق مع نهاية المعرض الدولي ولكنها ، على العكس من ذلك ، تعد مفاجآت جديدة للجميع أولئك الذين يرغبون في الاستمرار في التساؤل عن الألغاز التي تحيط بنا ".



سجل الترينالي حضوراً قوياً للشباب بنسبة 53٪ من الجمهور ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عام والطلاب ويمثلون 27٪. ومن إجمالي عدد الزوار ، 31٪ من السياح ، و 39٪ من الزوار الجدد ، الذين زاروا الترينالي لأول مرة بمناسبة المعرض الدولي. (أنسامد).



