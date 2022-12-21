إيطاليا : طقس معتدل في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - ستشهد إيطاليا طقساً معتدلاً في فترة عيد ميلاد مع درجات حرارة تزيد ما بين 7و8 درجات مئوية فوق المتوسط لهذه الفترة، حسبما أفادت هيئة الأرصاد.



وقال خبير الأرصاد الجوية لورنزو تيديسي إنه من المقرر أن يستمر الطقس المعتدل لعشرة أيام مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية في جنوب البلاد.



وأضاف إن معظم البلاد لن يكون لديها "عيد ميلاد أبيض" (ممعنى مغطي بالثلوج)، مضيفًا أن واحدًا فقط من كل عشرة أعياد ميلاد شهد تساقطًا عامًا للثلوج منذ عام 1980.



ومع ذلك، قال تيديشي إن إعصار عيد الميلاد المضاد لن يجلب الأجواء المشمسة إلى منطقة بيلبايسي، في وادي بو، وستشهد المناطق الليغورية والتيرانية سماء ملبدة بالغيوم وزخات متفرقة.



وقال تيديسي إن هذا الأسبوع سيكون غالبًا غائمًا في السهول الشمالية والوسطى، في حين أن درجات الحرارة غير المعتادة والطقس الجيد ستسود على الجبال والمناطق الأدرياتيكية والجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و 22 درجة مئوية، لتصل إلى 25 درجة مئوية في صقلية خلال عيد الميلاد. (أنسامد).



