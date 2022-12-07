معرض للتوابيت المصرية في قصر جوتيكو في بياتشينزا

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - تستضيف القاعة الأثرية في قصر جوتيكو، في قلب بياتشينزا في الفترة من 10 ديسمبر الي 26 فبراير، معرضًا مخصصًا لقدماء المصريين، تم إنشاؤه بالتعاون مع متحف الفن والتاريخ في بروكسل.



سيكون أبطال المعرض اكتشافات أثرية مصرية مهمة من الأسرة الحادية والعشرين (1070 قبل الميلاد - 900 قبل الميلاد) من خبيئة الدير البحري، المملوك لمتحف بروكسل.



ستتاح للزوار فرصة فريدة لرؤية مرممين خبراء يعملون على التوابيت القديمة أثناء الزيارة: في الواقع، تتطلب تلك التجربة تركيب مختبر يوروبا -الذي أنشأه المعهد الأوروبي للترميم والذي صمم خصيصًا لأعمال الترميم العامة داخل المعرض.



وتحت عنوان "مصر كشف النقاب" يقدم المعرض اكتشافات مصرية مهمة بما في ذلك توابيت ومومياوات وأدوات جنائزية قادمة من A&HM في بروكسل وبعض المتاحف الإيطالية المهمة، بما في ذلك متحف مان في نابولي.



تعكس هذه الأشياء كل السحر المرتبط بمصر القديمة، والكون المعقد من الأساطير والمعتقدات المرتبطة بالديانة المصرية والمغامرات التي كان يقوم بها لصوص القبور القديمة وعلماء الآثار الأوائل.



يقام الحدث برعاية وزارة الثقافة الإيطالية ومنطقة كامبانيا وبلدية إيشيا ورعاية عالية من البرلمان الأوروبي. (أنسامد).



