إيطاليا: أول باخرة بعرض 40 مترا تدخل ميناء جنوة

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - اليوم هو يوم تاريخي لميناء جنوة الإيطالي، إذ دخلت أول باخرة يبلغ عرضها 40 مترا، بحمولة تبلغ حوالي 6000 حاوية، أي ما يقرب من ضعف السعة مقارنة بـ 3500 حاوية يتم نقلها بواسطة سفن أصغر يبلغ عرضها 32 مترا، وهو الحد الأقصى للحجم المتوقع.



وعلق رئيس منطقة ليجوريا، جيوفاني توتي، على وصول MSC Coruna العملاقة إلى الميناء، "يعد هذا الإنجاز غير عادي، مما يزيد بشكل كبير من عمليات المحطة، ويجلب المزيد من الوظائف والثروة إلى الميناء بأكمله وإلى مدينتنا".



ويتابع توتي، "تم تنفيذ العملية بشكل لا يشوبه شائبة، مع أداء رائع لجميع العاملين المعنيين"، موجها الشكر لهيئة الموانئ والمدير البحري لليجوريا، الأدميرال لياردو، وهيئة الميناء. (أنسامد).



