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مغني الراب "سنوب دوج" يطلق خطا جديدا من إكسسوارات الكلاب
    (أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - تعاون مغني الراب ورجل الأعمال "سنوب دوج" مع شركتي الدعاية والإعلان والإنتاج SMAC Entertainment و Little Earth Productions، Inc لإطلاق مجموعة جديدة من ملابس وإكسسوارات الكلاب.

    وفقا للبيان الصحفي الذي أصدره المطرب سنوب دوج، فإن خط إنتاج ملابس واكسسوارات الكلاب Snoop Doggie Doggs يستلهم أسلوب حياة مغني الراب، ويحث أصحاب الحيوانات الأليفة على تدليل صغارهم "حتى يتمكنوا من العيش مثل الملوك في حياتهم اليومية" وتشتمل مجموعة الحيوانات الأليفة على ألعاب قطيفة وأوعية وأطواق وإكسسوارات، بالإضافة إلى ملابس كلاب بأحجام XS إلى XL وحجم "للكلاب الكبيرة".

    ويلبي Snoop Doggie Doggs احتياجات كل حيوان أليف بقطع فريدة ومثيرة، بما في ذلك مجموعات من السلاسل المتميزة.

    وتباع منتجات العلامة التجارية الجديدة Snoop Doggie Doggs الآن حصريًا علي أمازون. (أنسامد).

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