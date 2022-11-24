ترشيح فريق الروك الايطالي مانسكين لجائزة "جرامي" للاغنية

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - فاز فريق الروك الايطالي مانسكين بالترشيح جائزة الموسيقى الأمريكية جرامي في فئة "أغنية الروك المفضلة" عن أغنية "بيجين" التي حققت نجاحًا كبيرًا.



وكان من بين المرشحين للجائزة أسماء عائلية مثل فو فايترز و رد هوت شيلي بيبرز و ايجين دراجونز وكيتي بوش .



تسلم اعضاء الفريق الرباعي - داميانو ديفيد ، وإيثان تورتشيو ، وتوماس راجي وفيكتوريا دي أنجيليس - خطاب الترشيح للجائزة وهم يرتدون سترات وربطات عنق أنيقة ، مع لمسة صخرية ساحرة: حمالات رفيعة .



في الأسبوع الماضي ، حصل فريق مانسكين أيضًا على أول ترشيح لجائزة جرامي على الإطلاق في فئة "أفضل فنان جديد".



يصل الإعلان عن الترشيح ، حفل 2023 المقرر له في 3 فبراير ، في خضم لحظة حاسمة في مسيرة داميانو ، وفيكتوريا ، وتوماس وإيثان ، الذين هم حاليًا في منتصف جولة أمريكية ..كما سيطرح الألبوم الجديد للفرقة بعنوان "راش" في 20 ينايرالقادم ومن المقرر أن يقام حفل تسليم جوائز "جرامي" لعام 2023 يوم الأحد 5 فبراير في لوس أنجلوس . (أنسامد).



