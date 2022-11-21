ارتفاع إيردات فيريتي منذ مطلع العام

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - بلغت إيرادات مجموعة فيريتي الإيطالية المصنعة لليخوت الفاخرة، نحو 779.8 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بـ 669.3 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2021.



ووفقا للنتائج المالية لمجموعة فيريتي التي قدمها مجلس إدارة الشركة، تجاوز عدد الطلبيات مليار يورو، فيما بلغ صافي أرباح الشركة 47.4 مليون يورو، مقارنة مع 32.1 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ إجمالي هامش الربح التشغيلي للشركة 106 ملايين يورو، بزيادة قدرها 26.4% تقريبًا مقارنة بـ 83.8 مليون لنفس الفترة من عام 2021.



وصرح ألبرتو جالاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي : تؤكد مؤشرات الأداء الرئيسية، التوقعات بتسجيل معدلات نمو كبيرة، أيضًا خلال الشهور القادمة، مضيفا : الاستثمار في الابتكار والتصميم والتكنولوجيا هو أساس نجاح النماذج الجديدة للمجموعة.



في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت قيمة الطلبيات التي تم تسليمها فعلياً 401 مليون يورو مقارنة بـ 328 مليون في عام 2021، لترتفع قيمة الطلبيات للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى أكثر من مليار يورو ، بزيادة قدرها 26.9% تقريبًا مقارنة بعام 2021 بفضل الطلب العالمي المتزايد. (أنسامد).



