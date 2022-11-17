فيريتي لليخوت تحقق ارباح 47.4 مليون يورو

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - بلغت ايرادات شركة فيريتي لليخوت الفاخرة 779.8 مليون يورو خلال الاشهر التسعة الاولي من عام 2022 محققة نسبة نمو تصل إلى 16.5 بالمائة مقارنة بالايرادات في نفس الفترة من عام 2021 حيث بلغت 669.3 مليون يورو.



كما تجاوز عدد الطلبات المتراكمة المليار وصافي الربح 47.4 مليون بزيادة مقارنة بـ 32.1 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.



وقد اكد التقرير المالي لمجموعة فيرتي والذي قدمه مجلس إدارة شركة رومانيا البحرية العملاقة أن هامش التشغيل الإجمالي لها 106 ملايين بنمو يقارب 26.4٪ مقارنة بـ 83.8 مليون في نفس الفترة من العام 2021.



وفقاً للتقرير، وصل عدد الطلبات في الأشهر التسعة من عام 2022 إلى 1،043.2 مليون، بزيادة قدرها 26.9٪ تقريبًا مقارنة بعام 2021 بفضل الطلب العالمي القوي.



كما بلغ سجل الطلبات 1،380.3 مليون في 30 سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 35.9٪ تقريبًا مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 عندما كان 1،015.8 مليون "بعد الإدراج الأخير في بورصة هونغ كونغ.



ويشير التقرير إلى ان آسيا تظل سوقًا أساسيًا إستراتيجيًا للشركة، وقادرة على المساهمة في مهمتها الاستراتيجية المتمثلة في تقديم منتجات فاخرة مصنوعة في إيطاليا بنسبة 100٪ في جميع أنحاء العالم ". (أنسامد).



