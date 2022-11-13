إيطاليا : مقترح بفرض رسم دخول لمدينة البندقية

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، يوم الجمعة، إنه سيدرس مقترح فرض رسم دخول لمدينة البندقية من المقرر أن يبدأ العام المقبل لتخفيف الازدحام في المدينة الشاطئية الشهيرة.



وأضاف سانجيوليانو : "سأدرس (مقترحات الرسوم)، وسألقي نظرة متعمقة على القضية، ثم أعبر عن وجهة نظر محددة. وبشكل عام، أقول إنه يجب معالجة مسألة الاكتظاظ في المدن الفنية، حيث تتعرض المدن نفسها للخطر".



ولم يذكر الوزير كيفية فرض الرسوم الجديدة المقترحة.



واستطرد : سأعلن القرار فقط عندما أدرس الملف بعمق. لا بد بالطبع من القيام بشيء ما لضمان سهولة الوصول إلى المدن، مع مراعاة المشكلات القانونية المتعلقة بالتنقل الدولي للأشخاص".



ومن جهته، قال عمدة البندقية، لويجي بروجنارو، إن السائحين الذين يحجزون دخولهم إلى البندقية عندما يبدأ النظام الجديد العام المقبل سيحصلون على خصم على الرسوم.



وقد تم عرض إقتراح فرض رسوم دخول لمدينة البندقية منذ سنوات.



(أنسامد).



