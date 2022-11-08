إيطاليا: برنامج تمويل أوروبي بمليار يورو لصالح قطاع الصيد

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أعتمدت المفوضية الأوروبية عبر برنامج 2021-2027 للصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمويل لصالح إيطاليا، بمبلغ إجمالي قدره 987.2 مليون يورو، للست سنوات المقبلة، منها 518.2 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي.



وسوف يخصص حوالي نصف المبلغ لصالح الصيد المستدام، ولإنهاء طرق الصيد غير المرغوب فيها، وتقليل الطاقة المفرطة في بعض الأساطيل، وتحسين المراقبة وجمع البيانات عن أنشطة الصيد.



كما سيذهب أكثر من ثلث الأموال المخصصة، لتربية الأحياء المائية المستدامة والمعالجة والتسويق، في حين سيتم تخصيص الأموال المتبقية للاقتصاد الأزرق المستدام وتعزيز الإدارة الدولية للمحيطات.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المختص بالبرنامج، فيرجينجوس سينكيفيسوس، "سيدعم البرنامج حماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية المائية في إيطاليا، وسيعزز أيضا تربية الأحياء المائية المستدامة وأنشطة التحول، بالإضافة إلى تعزيز تربية الأحياء المائية وقطاع مصايد الأسماك، بما في ذلك معالجة المنتجات السمكية". (أنسامد).



