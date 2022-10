إبتكار ساعة ثمينة للهواه بمناسبة الذكرى ال50 لفيلم "العراب"

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - إبتكرت شركة Jacob & Co الأمريكية لبيع الساعات والمجوهرات، ساعة مخصصة لهواة جمع الساعات بقيمة 500.000 دولار وذلك للاحتفال بالذكرى الخمسين لإطلاق فيلم "العراب" The Godfather.



وتعتبر الساعة، التي تم تقديمها في فندق تاورمينا تايمو في صقلية، ثمينة من حيث جودة المواد المستخدمة والخطوط المتطورة التي يمكن رؤيتها على وجهها.



وقال بن أرابوف الرئيس التنفيذي لشركة Jacob & Co: "ستتوفر 50 قطعة فقط للمتحمسين لإقتنائها"، مضيفا "الساعة تأتي مع قلم مطابق".



وتابع :"الساعة مصنوعة من الذهب والتيتانيوم والصلب والنحاس الأصفر".



ونشأت الفكرة من تقدير عائلة Jacob & Co المنتجة للساعة للتحفة السينمائية للمخرج الأمريكي فرنسيس فورد كوبولا بمناسبة مرور 50 عامًا على طرحه لفيلمه العراب، والذي يُعد في نظر معظم الاختصاصيين واحداً من أهم عشرة أفلام في تاريخ السينما العالمية. (أنسامد).