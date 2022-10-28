إيطاليا: جريمالدي للشحن تتعاقد على 5 سفن جديدة بمليار يورو

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - تسعى مجموعة جريمالدي الإيطالية لتعزيز أسطولها في مجال الشحن البحري، إذ قدمت طلبا خاصا بقيمة مليار يورو، لبناء خمس سفن جديدة لنقل السيارات والشاحنات، بسعة حمولة تزيد عن 9 ألاف وحدة.



ومن المقرر أن يتم تصميم هذه السفن الجديدة لتكون متوافقة مع الشحنات الكهربائية، وسيتم بناؤها في حوض الشركة الصينية، جيانجسو لصناعة البضائع، التابعة للقابضة الصينية لصناعة البضائع China Merchant Industry Holdings.



وتضمن الاتفاق إمكانية تصنيع 5 سفن إضافية باستثمار آخر بقيمة مليار يورو.



وذكرت مجموعة جريمالدي في بيان أن السفن الجديدة ستكون مصممة لإمكانية التحول للعمل باستخدام الأمونيا كوقود بحري.



ومن جانبه، أوضح المدير العام للشركة القابضة الصينية لصناعة البضائع، "يستمر التحالف القوي بين مجموعة جريمالدي والمجموعة الصينية لصناعة البضائع، ويتم تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المجموعتين لتحقيق منافع متبادلة ونتائج مربحة للطرفين"، مشيرا إلى أن الشركة صنعت في الماضي 29 سفينة لمجموعة جريمالدي. (أنسامد).



