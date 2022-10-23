علامة تجارية إيطالية تطلق موقعا للتجارة الإلكترونية

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - أطلقت Flavialarocca، العلامة التجارية الإيطالية للملابس النسائية المستدامة، موقعًا للتجارة الإلكترونية يهدف أيضًا إلى إعلام العملاء بنشاطها ومنتجاتها.



سيقدم موقع الويب قطعًا مصنوعة حسب الطلب فقط لتسليط الضوء على الأهداف المستدامة للعلامة التجارية وتقليل الهدر.



يتم صبغ جميع الملابس بالتعاون مع Phillacolor، وهي شركة نسيج مستدامة تستخدم الألوان الطبيعية وطريقة الصباغة الباردة لإنتاج أقمشتها.



سيتمكن العملاء عبر شبكة الإنترنت أيضًا من العثور على خدمة "إعادة الصباغة"، والتي تعمل على إحياء الملابس التي تلاشت ألوانها على مر السنين وتجددها بدلاً من شراء منتج جديد. تقلل هذه العملية بشكل كبير من استهلاك المياه وتسمح بإعادة تدوير حمامات الصبغة.



يتم إنتاج منسوجات Flavialarocca بالكامل في إيطاليا مع تتبع سلسلة التوريد. والألياف الرئيسية المستخدمة عبارة عن ألياف قابلة للتحلل الحيوي. (أنسامد).



