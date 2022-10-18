إيطاليا-يخوت: إنريكو تشيفي يفوز بكأس الصداقة من فئة النجوم

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - فاز البحار الإيطالي إنريكو تشيفي ومواطنه مانيليو كورسي بالمركزالأول في دورة كأس صداقة نادي ستار-ميموريال مسكنزوني سكالا دي فيلا الذي نظمه نادي برينزوني نوتيكال.



وجاء بعدهما، الأخوان الأيرلنديان اولير في المركز الثاني ثم الطاقم الألماني هوبرت ميركلباخ ويان ايلي جرافادفي المركز الثالث .



وقد شارك في السباق 25 طاقماً من فئة ستار يمثلون 8 دول تنافسوا في إطار خمسة سباقات علي مدى ثلاثة أيام من البرنامج سادتها رياح خفيفة إلى متوسطة.



تميزت السباقات بالتقنية العالية وفي ظروف مناخية مختلفة تماماً عن التي تميز بحيرة جاردي عادة.



وقال تشافي "تميزت السباقات بمشاركة العديد من الأطقم العالمية خاصة أبطال أوروبا مما ضمن مستوى تقني عالي للغاية ".



وأشار "كان هذا السباق بمثابة الإعداد لبطولة العالم لليخوت والتي ستقام في سكارلينو في توسكانا في سبتمبر 2023". (أنسامد).



