متحف "أوفيزي" يقاضي دار الأزياء الفرنسية"جوتييه"

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - رفع متحف "أوفيزي" في مدينة فلورنسا الإيطالية دعوى قضائية ضد مصمم الأزياء الفرنسي، جان بول جوتييه، بسبب استخدامه غير المصرح به لصورة فينوس لساندرو بوتيتشيلي في أحدث مجموعة ملابس له.



وقد استخدم جوتييه، المعروف بتصاميمه الاستفزازية، الصورة الأيقونية على سراويل نسائية طويلة وبلوزات بلا أكمام بالإضافة إلى تنورة طويلة وقميص رجالي.



وقال متحف فلورنسا الشهير إن دار الأزياء "استخدمت صورة التحفة الفنية المحفوظة في المتحف لصنع بعض قطع الملابس، وكذلك الإعلان عنها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها على الإنترنت، دون طلب الإذن، أو الموافقة على شروط الاستخدام أو دفع رسوم كما هو منصوص عليه صراحة في القانون". (أنسامد).



