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معرض فني للذكرى الـ80 للرحلة الاستكشافية الإيطالية في روسيا
    (أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - اقيم على الدرج الضخم في قصر صورماني، معرضاً فنياً بمناسبة الذكري الثمانين للرحلة الاستكشافية الإيطالية في روسيا ابان الحرب العالمية الثانية في 1942-1943 تحت عنوان "غرق السفينة في بحر الثلج".

    ويضم المعرض الذي سيستمر حتي 4 فبراير 2023 لوحات ورسوم وخطابات وكتابات تحكي قصة الرحلة الإستكشافية إلى روسيا عام 1942 ودراما انسحاب الجيش الإيطالي عام 1943.

    وقد شارك في الحملة الإيطالية فنانون وكتاب ايطاليون .

    ويستكشف المعرض من وجهة نظر وثائقية تفاصيل الأحداث كاملة للقوة الاستكشافية للجيش الإيطالي في روسيا منذ يوليو 1942 من خلال الشهادات وأعمال الفنانين والكتاب الذين عايشوا الحملة وشهدوا تراجع القوات الإيطالية، بالإضافة إلى كتابات وخطابات ووثائق تشهد علي تجربة نوتو علي الجبهة الروسية. (أنسامد).

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