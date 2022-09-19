النسخة الثانية من أسبوع روما للمجوهرات في أكتوبر

البابا فرنسيس : نصلي من أجل إقليم ماركي الذي تعرض لفيضانات
شركة مليتة للنفط والغاز: صيانة بئرين بحقلي أبو الطفل والرمال
الإمارات:الصحة تعزز شراكتها مع القطاع الخاص في البحوث الصحية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مهرجان البندقية:كاترين دونوف تسلم طبيب الاعصاب اللبناني طوني ناضر جائزة "عالم أفضل" لالتزامه الانساني
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما