النسخة الثانية من أسبوع روما للمجوهرات في أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - تعود النسخة الثانية من أسبوع روما للمجوهرات في الخريف لتقام في شهر أكتوبر القادم، في حدث مخصص لثقافة المجوهرات يستقطب فنانين من جميع أنحاء العالم.



وسيتم تقديم النسخة الثانية من أسبوع روما للمجوهرات في 22 سبتمبر،بالاضافة الي المؤتمر الصحفي الخاص بالحدث في 4 أكتوبر، فيما سيتم الافتتاح في 7 أكتوبر القادم.



سيستمر أسبوع روما للمجوهرات، الذي يقام برعاية بلدية روما وغرفة التجارة الإيطالية الأمريكية في نيويورك حتى 16 أكتوبر، وسيستقطب المشاريع الجديدة.



وسيحضر الدورة الثانية من هذا الحدث أكثر من 150 مصممًا دوليًا سيعرضون إبداعاتهم.



سيتم تقديم النسخة الثانية والبرنامج الرسمي لأسبوع روما للمجوهرات يوم الثلاثاء 4 أكتوبر في قاعة المؤتمرات في فندق بتويا هوتل ميديترانيو.



وسيشارك في دورة هذا العام مصممو المجوهرات من جميع أنحاء إيطاليا ومن الخارج، ومصنعو الذهب في روما، وورش صناعة المجوهرات.



(أنسامد).



