إيطاليا..تكريم فنان الواقعية جوزيبي كابوجروسي

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - يقوم المعرض الوطني للفن الحديث في روما بتكريم فنان الواقعية جوزيبي كابوجروسي من خلال اقامة معرضين تحت عنوان " كابوجروسي..من وراءالكواليس" في الفترة من 20 سبتمبر إلى 6 نوفمبرلتوثيق مسار فنان يعتبر من الابطال غير الرسميين.



شكل كابوجروسي مع لوسيو فونتانا وألبرتو بوري فريقاً يعكس جذور الفن الإيطالي في النصف الثاني من القرن العشرين وانفتحوا على لغة عالمية.



وقد أراد كابوجروسي من خلال رسومه دعوة الإنسان لتجاوز النظرة العادية للأشياء في حالة من الحرية الكاملة ''.



وسيتم عرض أكثر من ثلاثين لوحة وحوالي عشرين عملاً على الورق تم اختيارها من مجموعاته، والتي تحافظ على نواة أعمال الفنان الأكثر وضوحًا من مؤسسة الأرشيف ومن المجموعات الخاصة.



وسيقدم المعرض الفرصة لتقييم ما تبقى من اعماله في المؤسسات العامة والمتاحف.



كابوجروسي رسام ايطالي ولد في روما في مارس 1900 ودرس القانون ثم بدأ الرسم منذ عام 1920، وبقي في باريس بين عامي 1927 و 1932 وتوفي في روما في 9 أكتوبر 1972. (أنسامد).



