إيطاليا : أرماني تفتتح متجرا جديدا في ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - أعلنت دار "أرماني" الإيطالية للأزياء الفاخرة عن افتتاح متجر جورجيو أرماني الجديد في مركز غاليريا فيتوريو ايمانويل الثاني التجاري، في مدينة ميلانو.



ومن المقرر أن يستضيف المتجر الجديد العرض الكامل لمجموعة جورجيو أرماني للرجال والنساء، لينضم إلى متجر سانت أندريا، وفقا لبيان صحفي.



يمتد المتجر الجديد على مساحة تبلغ حوالي 300 متر مربع موزعة على طابقين، ليقدم مفهومًا صممه جورجيو أرماني بالتعاون مع فريقه من المهندسين المعماريين مع الاحترام الكامل للسياق التاريخي الذي تم إدماجه فيه. (أنسامد).



