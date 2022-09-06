انطلاق سباق يخوت رولكس ماكسي في بورتو سيرفو

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - بدأ أمس الاثنين في بورتو سيرفو سباق يخوت رولكس ماكسي يخت ويستمر حتى 10 سبتمبر وينتهي بحفل توزيع الجوائز في ساحة ازورا.



وتعتبر مسابقة رولكي ماكسي من أهم المسابقات وهي مكرسة للقوارب العملاقة، ويشارك فيها 50 يختاً تتراوح اطوالها ما بين 60 و 143 قدمًا.



ويجتذب سباق رولكس ماكسي افضل البحارة في العالم ويقدمون المزيج من الابحار على متن يخوت من الطراز العالمي محاطة بظروف جغرافية متميزة وإدراة محترفة للمضمار وكرم الضيافة.



ويقدم سباق القوارب نوعين من السباقات، يتم تعيين الدورات باتجاه الريح في المياه المفتوحة وتستخدم عوامات متحركة موضوعة بالتوازي مع الريح لاختبار قدرة كل فريق على الإبحار عكس اتجاه الريح أو في اتجاه الريح.



وتستخدم السباقات الساحلية الأطول الميزات الجغرافية الطبيعية للمنطقة، بما في ذلك أرخبيل مادالينا القريب، لإنشاء دورات تتطلب فرقًا للإبحار السريع في مجموعة متنوعة من زوايا الرياح.



وتشمل هذه التحديات فن التنبؤ بما ستفعله الرياح غير المرئية حول الجزر، وتوقع كيف سيؤثر ذلك على التكتيكات والتأكد من أن اليخت يبحر في الأشرعة الصحيحة. (أنسامد).



