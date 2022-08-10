سباق المحيط يصل إيطاليا يونيو 2023

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - يتبقى 5 شهور على بدء سباق المحيط " اوشن ريس" والذي يضم أشهر وأقوي فرق الإبحار في العالم حيث سيصل إلى إيطاليا لأول مرة نهاية يونيو 2023 بعد قضاء 5 شهر في البحر وبعد قطع 32 الف ميل في أكثر المياه صعوبة وبعداً في الكوكب.



سباق المحيط الذي يختتم في مدينة بجنوة في إيطاليا في دورة 2023 يقدم دعماً تاريخياً لهذه المدينة التي ستصبح ايضاً العاصمة الأوروبية للرياضة في 2024.



وقال عمدة جنوة ماركو بوتشي أن سباق المحيط هو حدث تاريخي للمدينة وله أهمية كبيرة على الساحة الوطنية في عام 2023 فهو حدث رياضي ذو قيمة ضخمة ويحظي باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.



وأضاف "ستكون هذه أعظم أيام لمدينتنا التي ستجتذب عيون عالم الإبحار وتؤكد على استعدادها لاستضافة عشرات الآلاف من المتحمسين والرياضيين والمتفرجين: فرصة لا ينبغي تفويتها ستفرض جنوة طموحها من حيث كونها مدينة قادرة على جذب واستضافة الأحداث الدولية ".



(أنسامد).



