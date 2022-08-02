تخصيص 5.5 مليون يورو لترميم متحف جينوري

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أعلن وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشسكيني أن المؤسسة الإستراتيجية للمشروعات الثقافية الكبرى ستدعم مشروع ترميم و إعادة تأهيل متحف ريتشارد جينوري التابع لمصنع دوتشيا للبورسلين بمبلغ 5.5 مليون يورو.



و أضاف "ان الوزارة خصصت مصادر هامة للمؤسسة التي أصبحت بجدارة جزءاً من تراث الدولة وشاهداً علي القدرة الإيطالية علي الفعل والتي سيعززها عمل البرنامج ومشروعه.ويقول رئيس المؤسسة توماسو مونتاناري" اتخذ قرار الترميم يوم 16 مايو الماضي حيث وافق الوزيرعلي طلبي لترميم الدور الأول للمتحف ثم اعتمدت الميزانية المناسبة للترميم الكامل للمتحف".



وقد أنشيء متحف جينوري مع مصنع دوتشيا للبورسلين وداخل المباني المخصصة للإنتاج ، وكان متحفًا تجاريًا لما يقرب من ثلاثمائة عام ، ابتكره المؤسس ، ماركيز كارلو جينوري ، باعتباره الحاوية المميزة للجمال الذي كان مصنعه قادرًا علي ابتكاره.



ويحتفظ المتحف بثلاثة قرون من تاريخ الذوق الرفيع ، ويمثل ثروة ضخمة على المستوى الدولي بفضل الثراء والاستمرارية التاريخية لتراثه ، وهو إرث من أقدم صناعة الخزف التي لا تزال نشطة في إيطاليا.



تضم المجموعة المعروضة في المتحف حوالي 8000 قطعة خزفية يعود تاريخها إلى الفترة من 1737 إلى 1990 ، ونماذج نحتية ووثائق ورقية ورسومات هندسية ومكتبة تاريخية ومكتبة متخصصة ومكتبة صور.



منذ عام 1965 ، أقيم المتحف في مبنى صممه المهندس المعماري بيير نيكولو بيراردي، مملوك من قبل الدولة وعهد به إلى المديرية الإقليمية لمتاحف توسكانا ، والتي تحتاج إلى أعمال إعادة تأهيل كبيرة بعد سنوات من الإهمال. (أنسامد).



