إيطاليا : معرض نادي السيارات والدراجات التاريخية في أكتوبر

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - ستقام نسخة 2022 من معرض ASI AutoShow، وهو الحدث الرئيسي الذي ينظمه نادي السيارات والدراجات التاريخية في إيطاليا في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر القادم، وستركز دورة هذا العام على منطقة بوليا.



ومن المقرر أن تقام دورة هذا العام على الطرق بين مقاطعات باري ولتشه وتارانتو وبارليتا أندريا تراني. ستنطلق النسخة الجديدة من المعرض يوم الأربعاء 5 أكتوبر بفاعلية مخصصة لاكتشاف مدينة ماتيرا، مدينة الأحجار.



وسيشهد معرض ASI AutoShow مشاركة فرق من جميع أنحاء إيطاليا على متن سيارات تاريخية معتمدة، مع ما لا يقل عن عشرين عامًا من الأقدمية.



وستبدأ أنشطة المعرض بعد ظهر يوم الخميس 6 أكتوبر في وسط باري ، في ساحة ديلا بريفيتورا، مع وصول المشاركين وعرض أكثر من مائة سيارة.



بالنسبة للفرق المشاركة، سيكون من الممكن تجربة تقاليد المدينة وزيارة معالمها الرئيسية. وفي يوم الجمعة 7 أكتوبر، سينتقل موكب السيارات التاريخية إلى لتشه بسلسلة جديدة من الجولات المصحوبة بمرشدين والتي ستتوج بمعرض مخصص لرقصة بيتسيكا، وهي رقصة سالينتو الشهيرة على إيقاع الموسيقى التقليدية. (أنسامد).



