معرض كبير عن الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - أعلن السفير الفرنسي لدى إيطاليا، كريستيان ماسيه، أنه سيتم تنظيم معرض كبير عن الفنان التشكيلي الفرنسي كريستيان بولتانسكي، الأول له بعد وفاته، في قصر ديلا بيلوتا في مدينة بارما الإيطالية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية.



ويحظى المعرض بأهمية كبيرة دولياً، حيث أنه يأتي تخليداً لذكرى أحد أعظم الفنانين في العصر الحديث. وسيتم تنظيمه برعاية أناليزا ريمودو، مسؤولة حفظ المجموعات المعاصرة في مركز بومبيدو في باريس.



من المقرر إقامة المعرض في ربيع 2023، حيث يتضمن رحلة من خلال الأعمال التي ميزت حياته المهنية وتاريخ الفن على مدار الخمسين عامًا الماضية. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 31 يوليو المقبل.



(أنسامد).



